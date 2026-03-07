Великобритания готовит авианосец к возможной отправке на Ближний Восток

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Великобритания готовится к возможной отправке авианосца HMS Prince of Wales на Ближний Восток, сообщил телеканал Sky News, ссылаясь на источники.

По словам источника телеканала, экипаж уже предупрежден о потенциальном развертывании в связи с американо-израильской операцией против Ирана. Срок подготовки был сокращен до пяти дней.

Этот шаг не означает, что военный корабль будет отправлен для усиления обороны Великобритании в Персидском заливе и вокруг Кипра, но теперь у премьер-министра будет больше возможностей для его переброски, если это будет сочтено необходимым, отмечает Sky News.

"С января мы наращиваем наше британское военное присутствие на Ближнем Востоке, и мы уже развернули средства для защиты британцев и наших союзников в регионе, в том числе истребители Typhoon, истребители F-35, системы ПВО и дополнительно 400 военнослужащих на Кипре", - заявил представитель министерства обороны Соединенного Королевства.