Израиль впервые атаковал нефтяную инфраструктуру Ирана

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - ВВС Израиля в субботу нанесли удары по объектам нефтяной инфраструктуры в районе Тегерана, сообщает The Times of Israel со ссылкой на израильских официальных лиц.

Со своей стороны, израильское военное командование сообщило, что действительно нанесло в субботу очередные авиаудары по Ирану, однако не уточнило, по каким целям.

Газета отмечает, что это первый случай за время американо-израильской операции, когда Израиль атаковал объекты, связанные с нефтяной промышленностью Ирана.