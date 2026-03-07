Поиск

Трамп заявляет, что США потопили более 40 кораблей ВМС Ирана

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Американские военные в ходе операции против Ирана потопили 42 корабля иранских ВМС, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.

"В Иране мы действуем очень хорошо, результаты великолепные. Мы уничтожили 42 их корабля, причем некоторые из них были очень большими. У нас ушло на это три дня. Их флоту пришел конец", - приводят его слова американские СМИ.

Также Трамп в очередной раз заявил, что ему удалось де-факто оставить Иран без боевой авиации и нарушить систему связи.

Ранее в субботу Трамп пообещал, что ВС США в скором времени нанесут очередные мощные удары по Ирану.

Хроника 28 февраля – 07 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
