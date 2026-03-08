ПВО ОАЭ сбили 15 иранских баллистических ракет и 119 беспилотников

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Средства ПВО Объединенных Арабских Эмиратов в субботу перехватили 15 баллистических ракет и 119 ударных беспилотников, запущенных Ираном, сообщило министерство обороны ОАЭ.

"Системы ПВО в субботу обнаружили пуски 16 баллистических ракет, из которых 15 были перехвачены и уничтожены, а одна баллистическая ракета упала в море", - говорится в сообщении.

"Системы ПВО также обнаружили 121 БПЛА, из которых 119 были перехвачены, а два упали на территорию ОАЭ", - отметило министерство.