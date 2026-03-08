Израильские ВВС уничтожили 16 самолетов КСИР в аэропорту Тегерана

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Израильские ВВС в субботу уничтожили 16 самолетов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые находились в тегеранском международном аэропорту Мехрабад, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Было точно уничтожено 16 самолетов спецназа "Кудс" Корпуса стражей исламской революции", - говорится в сообщении.

В ходе операции "также целью были несколько иранских истребителей, представлявших угрозу для самолетов ВВС Израиля, действующих в иранском воздушном пространстве", добавили израильские военные.

Ранее ЦАХАЛ сообщил, что в субботу более 80 израильских самолетов совершили серию ударов по иранским военным объектам, пусковым установкам ракет и другим целям в Тегеране и Центральном Иране.