Два человека погибли при выбросе газа на шахте в Киргизии

18 пострадали

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Выброс газа произошел на угольной шахте в Баткенской области Киргизии, два человека погибли, еще 18 доставлены в больницу, сообщает в воскресенье МЧС республики.

ЧП произошло в селе Самаркандек на шахте "Баткен Мунай". С глубины около 200 метров спасатели извлекли тела двух погибших шахтеров и передали их правоохранителям. Третьего человека удалось спасти.

В районную больницу с отравлением угарным газом обратились 18 шахтеров. Их состояние оценивается как удовлетворительное.