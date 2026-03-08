Президент ОАЭ заявил, что его страна "проходит через период войны"

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - ОАЭ, столкнувшиеся с ударами со стороны Ирана, "проходят через период войны", заявил президент этой страны Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

"ОАЭ проходят через период войны", - приводит его слова издание Gulf Today.

При этом глава государства заверил, что "в итоге мы станем сильнее". Он также заверил, что его страна "не станет легкой добычей".

"Мы будем выполнять наши обязанности в отношении нашей страны, нашего народа и проживающих у нас иностранцев - они тоже часть нашей семьи", - подчеркнул президент.

Ближневосточные СМИ отмечают, что он сделал это заявление еще в пятницу, однако известно о нем стало лишь позже.

В последние дни Иран активно наносит удары по ближневосточным странам, на территории которых находятся американские военные. В частности, от таких ударов страдают и ОАЭ.