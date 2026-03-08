Поиск

Иран ответит соседним странам, если они будут предоставлять свою территорию военным США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан
Фото: Iranian Presidency / Handout/Anadolu via Getty Images

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Тегеран будет вынужден принимать ответные меры, если соседние страны будут разрешать США использовать свою территорию для ударов по Ирану, заявил в воскресенье иранский президент Масуд Пезешкиан.

"Если наши враги будут пытаться использовать территорию какой-то из стран, чтобы совершать нападения на нашу территорию, то мы будем вынуждены делать ответные действия", - приводят его слова ближневосточные СМИ.

При этом Пезешкиан заверил, что Иран стремится к хорошим отношениям с соседними государствами.

В последние дни Иран проводил серии ударов по арабским странам, на территории которых расположены американские военные базы.

Накануне Пезешкиан попросил прощения у соседних стран за удары, нанесенные иранской армией, и заявил о прекращении ударов по их территориям. "Временный руководящий совет передал нашим вооруженным силам распоряжение - прекратить ракетные обстрелы соседних стран, однако если только они не попытаются атаковать нас", - сказал он в эфире иранского телевидения.

В свою очередь представитель иранских вооруженных сил Абольфазль Шекарчи заявил, что Тегеран подтверждает приверженность обеспечению безопасности в регионе, однако любая страна, позволяющая или поддерживающая агрессию в отношении Ирана, будет расцениваться как законная цель.

Иран Масуд Пезешкиан
