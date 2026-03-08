На заправках в Бангладеш ввели ограничения на покупку горючего

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Власти Бангладеш в связи с нестабильностью на Ближнем Востоке начали применять ограничения на покупку горючего на автозаправках, сообщают в воскресенье западные СМИ.

По их данным, в столице страны Дакке образовались длинные очереди на заправках. Для большинства транспортных средств действует ограничение на то, сколько горючего можно купить за один раз. К примеру, владельцам двухколесного транспорта разрешается купить только два литра бензина.

В Bangladesh Petroleum Corporation, мотивируя введенные ограничения, объяснили, что в связи со сложной обстановкой в ближневосточных странах-экспортерах нефти жители Бангладеш "стремятся купить больше горючего, нежели обычно".

В сообщениях СМИ отмечается, что 95% потребляемых нефти и газа Бангладеш получает из-за рубежа.