Авианосец ВМС США "Авраам Линкольн" приблизился к Ирану на расстояние 350 км

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Американский авианосец USS Abraham Lincoln, выполняющий боевые задачи в районе Аравийского моря, подошел к берегам Ирана на расстояние примерно 350 км, следует из данных китайского аналитического центра SCSPI.

Вместе с авианосцем, на борту которого размещено 48 боевых истребителей в составе четырех эскадрилий, в регионе находятся девять эсминцев, оснащенных крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км и противоракетами Standard Missile.

Тем временем, по данным китайского провайдера спутниковых снимков MizarVision, второй американский авианосец, находящийся в распоряжении Центрального командования ВС США (CENTCOM), - USS Gerald R. Ford - после недавнего ухода из Восточного Средиземноморья расположился в Красном море вблизи побережья Саудовской Аравии, сократив расстояние для подлета палубной авиации к Ирану.