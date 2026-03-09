Поиск

Израиль заявил об ударах по Ирану и Бейруту

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля сообщила, что наносит удары по целям в Иране и Ливане.

"Армия обороны Израиля начала дополнительную волну ударов по инфраструктуре иранского террористического режима в центральной части Ирана", - заявили израильские военные в своем телеграм-канале.

Они также сообщили, что осуществляют удары по инфраструктуре, принадлежащей "террористической организации "Хезболла" в Бейруте".

Ранее армия обороны Израиля заявляла, что зафиксировала запуск ракет с территории Ирана.

В свою очередь иранские СМИ сообщили, что Тегеран выпустил две волны ракет по Израилю с момента объявления об избрании нового верховного лидера государства.

Между тем движение "Хезболла" заявило, что в воскресенье провело 18 операций, 13 из которых были направлены против Израиля, а пять - против израильских военных на территории Ливана.

