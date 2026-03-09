Поиск

Саудовская Аравия предупредила Иран о последствиях нападений на страны Персидского залива

Эр-Рияд, Катар, ОАЭ, Бахрейн и Ирак сообщают об атаках со стороны Тегерана

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Власти Саудовской Аравии заявили, что Иран понесет "большой урон", если продолжит нападать на арабские государства.

"Иран продолжает свою агрессию, основываясь на надуманных предлогах, лишенных какой-либо фактической основы", - заявили в МИД королевства.

В Эр-Рияде отметили, что иранская сторона не реализовала заявление президента Масуда Пезешкиана о том, что Тегеран прекратил свои нападения на арабские государства Персидского залива.

"Иранская сторона не реализовала это заявление на практике ни во время выступления президента Ирана, ни после него", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В нем добавляется, что иранские атаки означают "дальнейшую эскалацию, которая окажет серьезное влияние на отношения, как в настоящее время, так и в будущем".

Ранее министерство обороны Саудовской Аравии заявило, что утром в понедельник вооруженные силы страны уничтожили два беспилотника, нацеленных на обширное нефтяное месторождение Шайба.

Тем временем, по словам властей, на нефтяном объекте в Объединенных Арабских Эмиратах вспыхнул пожар после нападения в Фуджейре. Впоследствии пожар был потушен.

О ракетной атаке рано утром в понедельник также сообщило министерство обороны Катара.

Между тем агентство Associated Press со ссылкой на осведомленный источник в службе безопасности сообщило, что иракские силы ПВО сбили беспилотник рано утром в понедельник, когда он приближался к базе Виктория на территории международного аэропорта Багдада.

Сообщений о ранениях или разрушениях не поступало.

В свою очередь Бахрейн заявил о 32 раненых в результате атаки иранского беспилотника.

По данным Национального коммуникационного центра, нападения произошли на острове Ситра недалеко от объектов энергетической инфраструктуры.

Четверо раненых находятся в критическом состоянии, в том числе два мальчика в возрасте 7 и 8 лет, которые получили серьезные травмы ног и были прооперированы.

