Турция направила шесть истребителей F-16 и системы ПВО на Северный Кипр

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Минобороны Турции в понедельник объявило о переброске шести истребителей F-16 и средств ПВО в Турецкую Республику Северного Кипра, сообщают турецкие СМИ.

"В связи с развитием ситуации в регионе и в рамках поэтапного подхода к обеспечению безопасности Турецкой Республики Северного Кипра в понедельник туда прошла переброска шести истребителей F-16, а также систем ПВО", - говорится в заявлении ведомства.

В министерстве пообещали предпринять дальнейшие меры в случае, если в них возникнет необходимость.

Кипр остается разделенным между греками-киприотами и турками-киприотами с 1974 года, когда правившие в Афинах "черные полковники" объявили об энозисе - присоединении Кипра к Греции. В ответ Анкара под предлогом защиты турецкого населения Кипра ввела армию на северную часть острова. Позже там была образована Турецкая Республика Северного Кипра, которую в мире признает лишь Турция.