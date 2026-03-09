Поиск

Глава ЕК предупредила о непредвиденных последствиях войны на Ближнем Востоке

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Война на Ближнем Востоке чревата непредвиденными последствиями, Европа должна видеть мир таким, какой он есть сегодня, и сделать выводы для формирования внешней политики ЕС, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, происходит "региональный конфликт с непредвиденными последствиями".

"И эти последствия уже сегодня стали реальностью - будь то в энергетике и финансах, торговле и транспорте или перемещении людей. (...) Долгосрочные последствия уже ставят экзистенциальные вопросы. Вопросы о будущем нашей международной системы, основанной на правилах, или о том, как Европа может обрести единство в подобных ситуациях", - сказала глава ЕК, выступая в понедельник на ежегодной конференции послов ЕС в странах мира.

По ее мнению, всё происходящее "показывает, насколько нестабильна сегодня глобальная ситуация, насколько разнообразны угрозы и как Европа всегда будет подвержена влиянию происходящего в мире".

"Поэтому идея о том, что мы можем просто отступить и уйти из этого хаотичного мира, является заблуждением. Я считаю крайне важным понимать это при формировании нашей внешней политики на предстоящий год", - отметила фон дер Ляйен.

"Я хочу ясно заявить: не должно быть слез по иранскому режиму, который причинил смерть и устроил репрессии против собственного народа", - добавила глава ЕК.

"Они убили 17 тыс. своих собственных молодых людей. И этот режим сеет разрушение и дестабилизацию в регионе через своих марионеток, вооруженных ракетами и беспилотниками", - сказала фон дер Ляйен.

По ее утверждению, "многие иранцы, как внутри страны, так и по всей Европе и миру, праздновали смерть аятоллы Хаменеи, как и многие другие люди в регионе". "Они надеются, что этот момент откроет путь к свободному Ирану", - сказала фон дер Ляйен.

