Премьер Грузии назвал ложными обвинения оппозиции о тайных связях страны с Ираном

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Грузия не используется для обхода антииранских санкций, заявил в понедельник премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

"Это абсолютно ложные заявления, направленные на дискредитацию Грузии в этот сложный период. В общей торговле доля грузинского экспорта в Иран составляет менее половины процента, а импорт иранской продукции составляет 1,4 процента. Когда эти люди говорят, что Грузия используется Ираном для ухода от санкций - это ложь и целенаправленная попытка нанести вред нашим национальным интересам", - сказал он журналистам.

Кроме того, по его словам, оппозиционеры, сделавшие заявления о функционировании иранского университета в Марнеульском районе отлично знают, что у этого заведения нет никакой лицензии, но продолжают дискредитировать Грузию, "являясь иностранными агентами".

На прошлой неделе Служба госбезопасности Грузии начала расследование в связи заявлениями оппозиционеров - Тины Хидашели, Гиви Таргамадзе, Губаза Саникидзе и Гиоргия Канделаки - о тайных связях Грузии с Ираном и функционировании в Марнеульском районе, населенном в основном жителями азербайджанского происхождения, филиала иранского университета.