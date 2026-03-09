Поиск

Литва закупила крупную партию боеприпасов

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Крупная партия ракет и других боеприпасов поставлена в литовскую армию, сообщила в понедельник пресс-служба Минобороны Литвы.

"Литовские вооруженные силы пополнили свой арсенал ракетами AMRAAM 120B, ракетами SPIKE LR2 и боеприпасами калибра 5,56×45 мм NATO BALL. Общая стоимость закупленных боеприпасов составляет более 5,7 миллионов евро", - говорится в сообщении.

"Мы продолжаем укреплять возможности противовоздушной обороны и инвестируем в пополнение запасов боеприпасов. Ракеты AMRAAM предназначены для противовоздушной обороны средней дальности и используются в составе систем NASAMS, парк которых в этом году будет пополнен новой батареей", - прокомментировал министр национальной обороны Литвы Робертас Каунас, которого цитирует пресс-служба ведомства.

SPIKE LR2 - ракеты, предназначенные для уничтожения танков, бронетехники, укреплений и других целей. В Вооруженных силах Литвы эти ракеты интегрированы в боевые машины пехоты Vilkas.

Литва Робертас Каунас
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Хезболла" заявила о верности новому верховному лидеру Ирана Моджтабу Хаменеи

ВВС США и Израиля вывели из строя более половины авиабаз Ирана

 ВВС США и Израиля вывели из строя более половины авиабаз Ирана

Военные ОАЭ сообщили о перехвате более 25 ракет и дронов

СМИ сообщили, что Иран продолжает отправлять крупные партии нефти через Ормузский пролив

 СМИ сообщили, что Иран продолжает отправлять крупные партии нефти через Ормузский пролив

Премьер Венгрии созывает экстренное совещание кабмина из-за ситуации в энергетике

Венгрия призвала ЕС отменить эмбарго на импорт газа и нефти из РФ

 Венгрия призвала ЕС отменить эмбарго на импорт газа и нефти из РФ

В Тегеране заявили, что Иран не наносил удары по Турции, Азербайджану и Кипру

Путин поздравил Моджтабу Хаменеи в связи с его избранием Верховным руководителем Ирана

В Пентагоне заявили, что США еще не начинали настоящую кампанию против Ирана

Взрыв произошел возле синагоги в бельгийском городе Льеж
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 542 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8602 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });