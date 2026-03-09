Литва закупила крупную партию боеприпасов

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Крупная партия ракет и других боеприпасов поставлена в литовскую армию, сообщила в понедельник пресс-служба Минобороны Литвы.

"Литовские вооруженные силы пополнили свой арсенал ракетами AMRAAM 120B, ракетами SPIKE LR2 и боеприпасами калибра 5,56×45 мм NATO BALL. Общая стоимость закупленных боеприпасов составляет более 5,7 миллионов евро", - говорится в сообщении.

"Мы продолжаем укреплять возможности противовоздушной обороны и инвестируем в пополнение запасов боеприпасов. Ракеты AMRAAM предназначены для противовоздушной обороны средней дальности и используются в составе систем NASAMS, парк которых в этом году будет пополнен новой батареей", - прокомментировал министр национальной обороны Литвы Робертас Каунас, которого цитирует пресс-служба ведомства.

SPIKE LR2 - ракеты, предназначенные для уничтожения танков, бронетехники, укреплений и других целей. В Вооруженных силах Литвы эти ракеты интегрированы в боевые машины пехоты Vilkas.