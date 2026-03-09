Трамп в разговоре с Путиным выразил заинтересованность в прекращении конфликта на Украине

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - В разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность в скорейшем урегулировании ситуации на Украине, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Президент Трамп вновь выразил заинтересованность в том, чтобы конфликт на Украине завершился скорейшим выходом на прекращение огня и достижением долгосрочного урегулирования", - сказал Ушаков журналистам.

По словам помощника президента, с российской стороны "высказана положительная оценка посреднических усилий, принимаемых командой Дональда Трампа и им лично".

"Дана характеристика происходящего в настоящее время на линии боевого соприкосновения, где российские войска продвигаются весьма успешно. Это, как было отмечено, является фактором, который должен побудить режим в Киеве пойти наконец по пути переговорного урегулирования конфликта", - заключил Ушаков.