"Белавиа" приостанавливает выполнение регулярных рейсов в ОАЭ по 28 марта

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщила о приостановке выполнения регулярных рейсов в ОАЭ по 28 марта.

"Выполнение регулярных рейсов временно приостанавливается по 28.03.2026 в связи с отзывом слотов и разрешений авиационными властями Дубая", - говорится в сообщении авиакомпании.

Там также указано, что в среду, 11 марта, должен состояться вывозной рейс из Дубая для тех, кто хочет улететь из Эмиратов, но у кого нет билетов авиакомпании Belavia.