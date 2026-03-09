ВВС Израиля нанесли удары по десяткам объектов иранской инфраструктуры

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Израильские самолеты в понедельник нанесли серию ударов по десяткам объектов иранской инфраструктуры, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Среди атакованных целей был, в частности, центр управления запусками беспилотных летательных аппаратов штаба Корпуса стражей исламской революции.

При этом в ЦАХАЛ подчеркнули, что в настоящее время операции по нанесению максимального ущерба огневым и оборонным возможностям Ирана идут параллельно с ударами по иранской инфраструктуре производства баллистических ракет и беспилотников.