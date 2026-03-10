Кая Каллас заявила, что Ливан может стать новым фронтом войны с Ираном

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Ливан рискует стать еще одним фронтом в войне с Ираном, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Решение "Хезболлы" атаковать Израиль в поддержку Ирана ставит под угрозу весь регион и добавляет смертоносный аспект. Израиль имеет право на самооборону в соответствии с международным правом. Все марионетки (Ирана - ИФ), присоединяющиеся к войне, становятся законными целями. "Хезболла" должна разоружиться и прекратить все действия против Израиля", - говорится в опубликованном в понедельник вечером заявлении Каллас.

В то же время, считает высокий представитель ЕС по иностранным делам, ответные меры Израиля были жесткими.

"Его ответ вызывает массовое перемещение населения и еще больше дестабилизирует и без того хрупкую ситуацию. Это рискует втянуть Ливан и его народ в войну, которая не является их виной, с серьезными гуманитарными последствиями. Израиль должен прекратить свои действия в Ливане", - сказала Каллас.

По ее словам, суверенитет и территориальная целостность Ливана должны быть соблюдены.

"Дипломатия и возвращение к режиму прекращения огня предоставляют наилучший шанс предотвратить погружение Ливана в хаос. Европейский союз полностью поддерживает миротворцев ООН в выполнении их мандата. Безопасность миротворцев ООН должна быть гарантирована", - сказано в публикации.

По мнению Каллас, предотвращение дальнейших человеческих жертв, перемещения населения и региональной эскалации являются первоочередными задачами.

"Это требует от всех сторон соблюдения международного права, включая международное гуманитарное право, и обеспечения защиты гражданского населения и гражданской инфраструктуры", - заявила глава европейской дипломатии.