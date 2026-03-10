Поиск

Кая Каллас заявила, что Ливан может стать новым фронтом войны с Ираном

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Ливан рискует стать еще одним фронтом в войне с Ираном, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Решение "Хезболлы" атаковать Израиль в поддержку Ирана ставит под угрозу весь регион и добавляет смертоносный аспект. Израиль имеет право на самооборону в соответствии с международным правом. Все марионетки (Ирана - ИФ), присоединяющиеся к войне, становятся законными целями. "Хезболла" должна разоружиться и прекратить все действия против Израиля", - говорится в опубликованном в понедельник вечером заявлении Каллас.

В то же время, считает высокий представитель ЕС по иностранным делам, ответные меры Израиля были жесткими.

"Его ответ вызывает массовое перемещение населения и еще больше дестабилизирует и без того хрупкую ситуацию. Это рискует втянуть Ливан и его народ в войну, которая не является их виной, с серьезными гуманитарными последствиями. Израиль должен прекратить свои действия в Ливане", - сказала Каллас.

По ее словам, суверенитет и территориальная целостность Ливана должны быть соблюдены.

"Дипломатия и возвращение к режиму прекращения огня предоставляют наилучший шанс предотвратить погружение Ливана в хаос. Европейский союз полностью поддерживает миротворцев ООН в выполнении их мандата. Безопасность миротворцев ООН должна быть гарантирована", - сказано в публикации.

По мнению Каллас, предотвращение дальнейших человеческих жертв, перемещения населения и региональной эскалации являются первоочередными задачами.

"Это требует от всех сторон соблюдения международного права, включая международное гуманитарное право, и обеспечения защиты гражданского населения и гражданской инфраструктуры", - заявила глава европейской дипломатии.

Хроника 28 февраля – 10 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Кая Каллас ЕС Израиль Иран Ливан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп в разговоре с Путиным выразил заинтересованность в прекращении конфликта на Украине

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Что произошло за день: понедельник, 9 марта

Здание дома Русской культуры уничтожено в Ливане ударом израильской ракеты

Страны G7 заявили о готовности к совместному высвобождению нефти из стратегических резервов

Трамп заявил, что еще не решил, стоит ли отправлять войска в Иран

 Трамп заявил, что еще не решил, стоит ли отправлять войска в Иран

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

"Хезболла" заявила о верности новому верховному лидеру Ирана Моджтабу Хаменеи

ВВС США и Израиля вывели из строя более половины авиабаз Ирана

 ВВС США и Израиля вывели из строя более половины авиабаз Ирана

Военные ОАЭ сообщили о перехвате более 25 ракет и дронов
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 551 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8603 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });