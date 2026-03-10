Поиск

Европейские рынки снизились в понедельник

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили в минусе торги понедельника на фоне оттока средств инвесторов из рисковых активов в связи с эскалацией ближневосточного конфликта.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 понизился на 0,63%, до 594,92 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,34%, германский DAX - 0,77%, французский CAC 40 - 0,98%, итальянский FTSE MIB - 0,29%, испанский IBEX 35 - 0,86%.

Война США и Израиля против Ирана привела к скачку цен на нефть до максимумов с 2022 года - в ходе торгов в понедельник стоимость как Brent, так и WTI поднималась выше $119 за баррель. Это подстегнуло опасения усиления инфляции и спада глобальной экономической активности, а также снизило ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ведущими мировыми ЦБ.

Котировки бумаг нефтяных компаний выросли вслед за ценами на нефть, в том числе BP plc - на 2,2%, Shell - на 2,4%, Eni - на 2,3%.

Трейдеры ждут двух повышений ключевых процентных ставок Европейским центральным банком по 25 базисных пунктов (б.п.) в 2026 году, тогда как еще в пятницу ожидалось, что ставки будут увеличены лишь один раз, пишет Bloomberg. В настоящее время рынок закладывает первый подъем ставки ЕЦБ уже в июне.

Вероятность повышения базовой ставки Банком Англии до конца текущего года оценивается трейдерами в 70%. На прошлой неделе рынок ожидал, что британский регулятор продолжит снижать ставку в этом году.

Затяжной военный конфликт на Ближнем Востоке ударит по рынкам и экономикам, а также может создать неожиданные вызовы, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Она отметила, что новые потрясения могут возникнуть даже после завершения конфликта. "В этой новой глобальной среде нужно думать о немыслимом и готовиться к этому", - заявила Георгиева.

Лидерами снижения в Stoxx Europe 600 в понедельник стали акции сталелитейных компаний, в том числе voestalpine AG (-7,9%), ArcelorMittal и Thyssenkrupp (-3,9%).

Также подешевели бумаги горнодобывающих компаний Anglo American (-3,2%) и Antofagasta (-2%).

В число лидеров спада в Лондоне, помимо горнодобывающих компаний, вошли акции застройщика Persimmon и оказывающий услуги в сфере тестирования Intertek Group, подешевевшие на 5,5% и 4,7% соответственно.

В Германии заметно подешевели бумаги Qiagen NV (-4,9%) и Continental AG (-4,2%), во Франции - акции Dassault (-3,4%) и Unibail-Rodamco-Westfield (-3,5%).

