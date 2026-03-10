Рынок акций США начал неделю ростом

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы, активно снижавшиеся в начале сессии в понедельник, затем развернулись и завершили торги в плюсе.

В центре внимания инвесторов был ближневосточный конфликт, из-за которого страны региона сокращать добычу, чтобы не допустить заполнения своих нефтехранилищ. Ранее о снижении добычи сообщили Ирак, ОАЭ и Кувейт, а в понедельник СМИ написали о том, что сокращение производства нефти началось в Саудовской Аравии, крупнейшем ее экспортере в мире.

Цены на нефть марок Brent и WTI в ходе торгов поднимались выше $119 за баррель. Они завершили сессию ниже $100 за баррель, что все равно стало максимумом с 2022 года.

Также инвесторы опасаются, что из-за скачка цен на энергоносители инфляция в Соединенных Штатах ускорится, что не позволит Федеральной резервной системе (ФРС) продолжить снижение ключевой процентной ставки.

Индекс волатильности на рынке акций VIX, также называемый "индексом страха Уолл-стрит", в понедельник превысил 30 пунктов впервые с прошлого апреля.

Между тем поддержку американскому рынку акций оказали заявления президента США Дональда Трампа о том, что американские военные близки к тому, чтобы выполнить поставленные задачи в Иране. Также президент повторил мысль о том, что операция против Ирана идет быстрее, чем планировалось.

Акции крупнейших американских нефтедобывающих компаний - Chevron Corp. и Exxon Mobil - подешевели на 0,3% и 0,5% соответственно.

Цена бумаг Hims & Hers, работающей в сфере телемедицины, подскочила более чем на 40% на новости, что датская фармкомпания Novo Nordisk решила продавать свои самые популярные лекарственные препараты Ozempic и Wegovy на ее онлайн-площадке.

Капитализация Jefferies Financial Group снизилась на 0,3% после того, как аналитики Morgan Stanley понизили рекомендацию для акций этой финкомпании до "на уровне рынка".

Котировки бумаг Live Nation Entertainment, оператора крупнейшей в США билетной платформы Ticketmaster, выросли на 6,2% на новости об урегулировании антимонопольного иска. Детали соглашения с Минюстом США не сообщаются. Ранее регуляторы обвинили компанию в том, что она позволяет перекупщикам приобретать большое количество билетов на популярные мероприятия.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,5% и составил 47740,8 пункта.

Лидерами роста в индексе стали бумаги Caterpillar Inc. (+3,5%), Nvidia Corp. (+2,7%) и Amgen (+2%), тогда как акции Cisco Systems подешевели на 3,1%, Boeing Co. - на 2,6%, International Business Machines - на 2,1%.

Значение Standard & Poor's 500 выросло на 0,83% - до 6795,99 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,38% и завершил торги на уровне 22695,95 пункта.