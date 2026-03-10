Поиск

Рынок акций США начал неделю ростом

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы, активно снижавшиеся в начале сессии в понедельник, затем развернулись и завершили торги в плюсе.

В центре внимания инвесторов был ближневосточный конфликт, из-за которого страны региона сокращать добычу, чтобы не допустить заполнения своих нефтехранилищ. Ранее о снижении добычи сообщили Ирак, ОАЭ и Кувейт, а в понедельник СМИ написали о том, что сокращение производства нефти началось в Саудовской Аравии, крупнейшем ее экспортере в мире.

Цены на нефть марок Brent и WTI в ходе торгов поднимались выше $119 за баррель. Они завершили сессию ниже $100 за баррель, что все равно стало максимумом с 2022 года.

Также инвесторы опасаются, что из-за скачка цен на энергоносители инфляция в Соединенных Штатах ускорится, что не позволит Федеральной резервной системе (ФРС) продолжить снижение ключевой процентной ставки.

Индекс волатильности на рынке акций VIX, также называемый "индексом страха Уолл-стрит", в понедельник превысил 30 пунктов впервые с прошлого апреля.

Между тем поддержку американскому рынку акций оказали заявления президента США Дональда Трампа о том, что американские военные близки к тому, чтобы выполнить поставленные задачи в Иране. Также президент повторил мысль о том, что операция против Ирана идет быстрее, чем планировалось.

Акции крупнейших американских нефтедобывающих компаний - Chevron Corp. и Exxon Mobil - подешевели на 0,3% и 0,5% соответственно.

Цена бумаг Hims & Hers, работающей в сфере телемедицины, подскочила более чем на 40% на новости, что датская фармкомпания Novo Nordisk решила продавать свои самые популярные лекарственные препараты Ozempic и Wegovy на ее онлайн-площадке.

Капитализация Jefferies Financial Group снизилась на 0,3% после того, как аналитики Morgan Stanley понизили рекомендацию для акций этой финкомпании до "на уровне рынка".

Котировки бумаг Live Nation Entertainment, оператора крупнейшей в США билетной платформы Ticketmaster, выросли на 6,2% на новости об урегулировании антимонопольного иска. Детали соглашения с Минюстом США не сообщаются. Ранее регуляторы обвинили компанию в том, что она позволяет перекупщикам приобретать большое количество билетов на популярные мероприятия.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,5% и составил 47740,8 пункта.

Лидерами роста в индексе стали бумаги Caterpillar Inc. (+3,5%), Nvidia Corp. (+2,7%) и Amgen (+2%), тогда как акции Cisco Systems подешевели на 3,1%, Boeing Co. - на 2,6%, International Business Machines - на 2,1%.

Значение Standard & Poor's 500 выросло на 0,83% - до 6795,99 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,38% и завершил торги на уровне 22695,95 пункта.

Brent Уолл-стрит Nasdaq Composite WTI
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 10 марта

Сестра Ким Чен Ына раскритиковала совместные учения США и Южной Кореи

США поразили более 50 кораблей ВМС Ирана

 США поразили более 50 кораблей ВМС Ирана

Трамп пригрозил Ирану еще большим ударом при остановке поставок нефти через Ормузский пролив

Иран планирует начать взимать с танкеров и судов в Персидском заливе плату за безопасность

 Иран планирует начать взимать с танкеров и судов в Персидском заливе плату за безопасность

Трамп заявил о скором завершении операции против Ирана

США на время остановят нефтяные санкции против ряда стран

Трамп назвал хорошим разговор с Путиным

 Трамп назвал хорошим разговор с Путиным

США уже выполнили почти все военные задачи в Иране

В Кремле считают, что Путин и Трамп провели полезный обмен мнениями по иранскому конфликту
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8606 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 561 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });