Поиск

Визит Трампа в Китай ограничится Пекином

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в ходе своего визита в Китай в конце марта посетит лишь Пекин в связи с плотным графиком и соображениями безопасности, сообщает The South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники.

"К сожалению, у него очень плотный график. Нет возможности посетить еще один город", - заявил один из собеседников издания.

По словам источников, группа, задействованная в подготовке к саммиту лидеров США и Китая, прибыла в Пекин в начале марта.

Собеседники заявили, что удары США и Израиля по Ирану оказали "очень ограниченное" влияние на подготовку саммита.

Обе стороны знают, что их связи являются "самыми значимыми двусторонними отношениями в мире на сегодняшний день, и оба лидера стремятся встретиться", отметил один из источников.

Ранее газета сообщала, что китайские официальные лица первоначально рассматривали идею о том, чтобы Трамп посетил более одного города КНР - сначала Пекин, а затем Шанхай.

Белый дом заявлял, что Трамп посетит Китай с 31 марта по 2 апреля. Это станет первой поездкой действующего президента США в эту страну с 2017 года.

Дональд Трамп КНР США Пекин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 10 марта

Сестра Ким Чен Ына раскритиковала совместные учения США и Южной Кореи

США поразили более 50 кораблей ВМС Ирана

 США поразили более 50 кораблей ВМС Ирана

Трамп пригрозил Ирану еще большим ударом при остановке поставок нефти через Ормузский пролив

Иран планирует начать взимать с танкеров и судов в Персидском заливе плату за безопасность

 Иран планирует начать взимать с танкеров и судов в Персидском заливе плату за безопасность

Трамп заявил о скором завершении операции против Ирана

США на время остановят нефтяные санкции против ряда стран

Трамп назвал хорошим разговор с Путиным

 Трамп назвал хорошим разговор с Путиным

США уже выполнили почти все военные задачи в Иране

В Кремле считают, что Путин и Трамп провели полезный обмен мнениями по иранскому конфликту
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8606 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 561 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });