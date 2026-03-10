Визит Трампа в Китай ограничится Пекином

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в ходе своего визита в Китай в конце марта посетит лишь Пекин в связи с плотным графиком и соображениями безопасности, сообщает The South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники.

"К сожалению, у него очень плотный график. Нет возможности посетить еще один город", - заявил один из собеседников издания.

По словам источников, группа, задействованная в подготовке к саммиту лидеров США и Китая, прибыла в Пекин в начале марта.

Собеседники заявили, что удары США и Израиля по Ирану оказали "очень ограниченное" влияние на подготовку саммита.

Обе стороны знают, что их связи являются "самыми значимыми двусторонними отношениями в мире на сегодняшний день, и оба лидера стремятся встретиться", отметил один из источников.

Ранее газета сообщала, что китайские официальные лица первоначально рассматривали идею о том, чтобы Трамп посетил более одного города КНР - сначала Пекин, а затем Шанхай.

Белый дом заявлял, что Трамп посетит Китай с 31 марта по 2 апреля. Это станет первой поездкой действующего президента США в эту страну с 2017 года.