Трамп считает, что новый лидер Ирана - это продолжение "прежних проблем"

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Избрание Верховным лидером Ирана Моджтабы Хаменеи может привести к дальнейшим проблемам, заявил президент США Дональд Трамп.

"Я разочарован. Он - дополнительная порция прежних проблем", - сказал он на пресс-конференции во Флориде.

При этом Трамп не стал отвечать на вопрос, будет ли он стремиться убить нового руководителя Ирана.

Президент США заявил, что предпочел бы увидеть во главе Ирана кого-то, представляющего действующую политическую систему, но готового к тесному взаимодействию с США.