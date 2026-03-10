Спецпосланник президента США Коул посетит Литву и Белоруссию

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Специальный посланник президента США по Белоруссии Джон Коул в марте посетит Вильнюс и Минск, сообщают литовские СМИ.

"Джон Коул прибудет в Вильнюс 18 марта, после чего отправится в Минск", - говорится в сообщении.

Предыдущие переговоры Коула с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в сентябре и декабре 2025 года завершились освобождением крупной группы заключенных белорусских пенитенциарных учреждений, осужденных за экстремистские преступления, а также снятием санкций с белорусской калийной отрасли.

Ранее Коул заявлял, что "по мере нормализации отношений между двумя странами все больше санкций будет сниматься".