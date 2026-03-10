Поиск

Спецпосланник президента США Коул посетит Литву и Белоруссию

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Специальный посланник президента США по Белоруссии Джон Коул в марте посетит Вильнюс и Минск, сообщают литовские СМИ.

"Джон Коул прибудет в Вильнюс 18 марта, после чего отправится в Минск", - говорится в сообщении.

Предыдущие переговоры Коула с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в сентябре и декабре 2025 года завершились освобождением крупной группы заключенных белорусских пенитенциарных учреждений, осужденных за экстремистские преступления, а также снятием санкций с белорусской калийной отрасли.

Ранее Коул заявлял, что "по мере нормализации отношений между двумя странами все больше санкций будет сниматься".

США Вильнюс Минск Литва Белоруссия Джон Коул Александр Лукашенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Renault в 2026-2030 годах хочет вывести на рынок 36 моделей автомобилей

Сербия и Венгрия вводят временный запрет на экспорт нефти и топлива

 Сербия и Венгрия вводят временный запрет на экспорт нефти и топлива

В Персидском заливе примерно 77% танкеров продолжают стоять на якоре

Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак и Кувейт сократили добычу нефти на 5,9-6,7 млн б/с

 Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак и Кувейт сократили добычу нефти на 5,9-6,7 млн б/с

Несколько стран Персидского залива сбили ночью иранские беспилотники и ракеты

 Несколько стран Персидского залива сбили ночью иранские беспилотники и ракеты

WSJ сообщила о призывах советников к Трампу завершить операцию в Иране

 WSJ сообщила о призывах советников к Трампу завершить операцию в Иране

Молдавия создаст запас нефтепродуктов на 90 дней

 Молдавия создаст запас нефтепродуктов на 90 дней

Американская компания Planet Labs ограничила доступ к своим спутниковым снимкам Ближнего Востока

Brent подешевела более чем на 6%, до $92,89 за баррель

В Литву вернулись более 60% застрявших в Белоруссии грузовиков
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8610 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 573 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });