Помилование осужденных за экстремизм в Белоруссии названо важным шагом в отношениях с США

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США по Белоруссии Джон Коул заявил, что помилование белорусским президентом Александром Лукашенко очередной группы осужденных за преступления экстремистской направленности стало важным шагом в отношениях между странами.

"Спасибо вам, президент Лукашенко, за помилование сегодня 18 политических заключенных. Это еще один значительный шаг в отношениях между США и Беларусью, поскольку президент Трамп поручил мне освободить всех политических заключенных", - написал Коул в соцсетях.

Лукашенко 5 марта подписал указ о помиловании 18 осужденных, в том числе 15 человек, осужденных по статьям о преступлениях экстремистской направленности. 11 помилованных - женщины. Пресс-служба президента сообщала, что все помилованные подали ходатайство о помиловании, признали вину, раскаялись в содеянном, а также обещали вести "правопослушный образ жизни".