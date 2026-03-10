Глава Пентагона заявил, что США побеждают в операции против Ирана

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты побеждают в военной операции против Ирана, концентрируясь на выполнении поставленных задач, заявил во вторник на пресс-конференции министр войны США Пит Хегсет.

"Наши цели предельно ясны, и мы их достигаем. Во-первых, это уничтожение их арсеналов ракет и пусковых установок ракет и промышленной базы, и их способности производить их. Во-вторых, это уничтожение их ВМС. И, в-третьих, недопущение производства ядерного оружия. Мы побеждаем", - сказал Хегсет.

При этом он подчеркнул, что США будут продолжать операцию до тех пор, пока противник не будет побежден, и действовать, исходя из временных сроков, которые они сами определят.

Хегсет добавил, что Иран за последние сутки запустил по целям на Ближнем Востоке минимальное число баллистических ракет с начала военной операции.

"За последние 24 часа они запустили наименьшее количество ракет. Мы решительно побеждаем в условия тотального господства в воздухе и несгибаемой воли по достижению целей, поставленных президентом США", - заявил глава Пентагона.