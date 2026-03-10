Катар надеется на дипломатическое урегулирование конфликта на Ближнем Востоке

При этом руководство страны не отказывается от права отвечать на атаки

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Власти Катара оставляют за собой право отвечать на атаки на территорию государства, но верят в возможность поиска дипломатического урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, заявил представитель МИД страны Маджид бен Мухаммед аль-Ансари. Об этом сообщает "Аль-Джазира".

По словам дипломата, Катар продолжит защищаться от ударов Ирана, и это является "приоритетом" государства. Вместе с тем контакты между Катаром и Ираном сохраняются, и Доха нацелена на деэскалацию.

Аль-Ансари сказал, что есть риск трансформации конфликта в региональную войну, но этого можно не допустить.

Ранее 10 марта власти Катара объявили повышенную угрозу безопасности, местные жители получили соответствующее уведомление на телефон, позже она была отменена.

Катар, как и ряд других ближневосточных стран, в последние дни подвергался ударам со стороны Ирана.