КСИР заявил об ударах по аэропорту и военным объектам Израиля

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что нанес удары по военным базам, ракетным установкам и аэропорту на территории Израиля.

"Военные базы на севере оккупированных палестинских территорий (так в Иране называют Израиль - ИФ), в частности, база ВВС "Рамат-Давид", а также гражданский аэропорт в Хайфе и замаскированные ракетные пусковые установки израильской армии в Бней-Браке к востоку от Тель-Авива поражены мощными иранскими ракетами", - говорится в сообщении, которое цитирует агентство "Тасним".

В нем отмечается, что иранские военные осуществили "серию прицельных пусков мощных стратегических ракет "Кадр", "Эмад" и "Фаттах", а также гиперзвуковой ракеты "Хайбар".

"Места скопления американских военнослужащих на двух базах, "Аз-Зафра" и "Аль-Джафир" (Саудовская Аравия - ИФ), были эффективно поражены ракетами военно-космических сил КСИР при поддержке ударных беспилотников", - говорится в сообщении.

Хроника 28 февраля – 10 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран КСИР Израиль
