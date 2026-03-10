Германия убедила несколько стран Европы поставить Украине 35 ракет для ЗРК Patriot

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Глава германского Минобороны Борис Писториус договорился с коллегами из нескольких европейских стран о выделении Киеву примерно 35 ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на источники.

"Писториус убедил несколько европейских коллег, в том числе из Нидерландов, объединить усилия с целью поставок более 30 ракет PAC-3 для украинских ЗРК Patriot. По словам лиц, знакомых с планированием, вместе с 5 единицами ракет от Германии Украине поставят как можно скорее 35 ракет для восполнения таящих арсеналов", - сообщает агентство.

Собеседники отметили, что Нидерланды и другие страны дали обязательства выделить такие ресурсы.

Неназванный представитель Минобороны ФРГ подтвердил информацию, отметив, что инициативу запустили еще 12 февраля, и Берлин выполнил свою частью договоренностей.

Bloomberg напоминает, что с начала операции США против Ирана американские войска и их партнеры в странах Персидского залива могли истратить примерно 1 тыс. ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. При этом в Европе высказывали беспокойство, что боевые действия на Ближнем Востоке и сопутствующая значительная трата боеприпасов может сказаться на американских арсеналах и на продажах США оружия Европе для его последующей передачи Киеву.