Глава МИД Израиля заявил о неготовности страны вести кампанию против Ирана бесконечно

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Израиль не намерен продолжать военную кампанию против Ирана бесконечно и готов завершить ее в то время, когда сочтет нужным и в согласовании с США, заявил во вторник министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.

По его словам, которые приводит ЭФЭ, "Израиль добился многого, нанеся значительный ущерб иранской ядерной программе, его ракетной обороне, однако никакой конкретики относительно того, сколько операция продолжится, пока нет".

"Мы будем консультироваться с нашими американскими друзьями о том, когда наступит нужный момент (для окончания операции - ИФ). Мы не рассчитываем на бесконечную войну", - отметил израильский министр.

