Израиль подвергся ракетной атаке со стороны Ливана и Ирана одновременно

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Иран и "Хезболла" наносят удары по Израилю одновременно, но данных о скоординированных действиях нет, сообщает во вторник Times of Israel.

"Ракеты из Ливана нацелены на север, в то время как иранский залп нацелен на район Иерусалима и юг страны", - пишет издание.

Со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) газета сообщает, что "нет разведданных, указывающих на то, что одновременный огонь со стороны Ирана и "Хезболлы" в Ливане является скоординированными действиями".

Издание отмечает, что сирены воздушной тревоги звучали по всему району Иерусалима, на Западном берегу реки Иордан и в некоторых районах юга Израиля.

Сирены звучат также в районе Хайфского залива на севере Израиля в связи с ракетной атакой из Ливана, пишет Times of Israel.

По данным ЦАХАЛ, в результате последнего иранского удара пострадавших нет, так как "ракета попала в открытую местность рядом с населенным пунктом Бейт-Шемеш".

В ЦАХАЛ также заявили, что с момента возобновления боевых действий удары нанесены по более чем 70 подготовленным к запуску ракетных установок "Хезболлы", сообщает газета.