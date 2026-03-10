Поиск

США повысили прогноз добычи нефти в стране в 2027 году на 0,5 млн б/с до 13,83 млн б/с

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Добыча нефти в Соединенных Штатах в 2027 году может вновь обновить рекорд, а не перейти к снижению, считают аналитики Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, которые повысили соответствующий прогноз в актуальном отчете с 13,32 млн б/с до 13,83 млн б/с.

Таким образом, в ведомстве ожидают в следующем году роста производства на 510 тыс. б/с, хотя еще в прошлом месяце прогнозировали его снижение на 280 тыс. б/с.

"Более высокие цены на нефть приведут к увеличению добычи в США. (...) Поскольку изменения котировок требуют времени для воздействия на добычу - от принятия инвестиционных решений до развертывания буровых установок, завершения бурения скважин и начала добычи нефти - влияние более высоких цен в нашем прогнозе более выражено в 2027 году, чем в 2026-м, при этом добыча увеличится с 13,4 млн баррелей в сутки в сентябре 2026 года до 13,8 млн баррелей в сутки в 2027 году", - говорится в отчете.

В частности, производство в Пармском бассейне, по оценке ведомства, в следующем году может увеличиться до 6,95 млн б/с. В 2026 году оно ожидается на уровне 6,6 млн б/с.

США нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Уиткофф сообщил, что Москва опровергла предположения о передаче Ирану разведданных

Уиткофф сообщил о переносе встречи делегаций США, РФ и Украины на следующую неделю

CNN сообщил, что США в первые два дня конфликта с Ираном потратили боеприпасов на $5,6 млрд

Мерц выразил сожаление о решении Германии отказаться от атомной энергетики

 Мерц выразил сожаление о решении Германии отказаться от атомной энергетики

Глава Пентагона назвал 10 марта днем самых интенсивных ударов США по Ирану

С начала ударов по Ирану в стране погибли более 1,2 тыс. человек

Крупнейший НПЗ в ОАЭ мощностью почти 1 млн б/с остановлен после атаки дрона

 Крупнейший НПЗ в ОАЭ мощностью почти 1 млн б/с остановлен после атаки дрона

Китай в феврале импортировал рекордные 12,5 млн баррелей в сутки

Парламент Венгрии принял резолюцию против помощи Украине и ее членства в ЕС

 Парламент Венгрии принял резолюцию против помощи Украине и ее членства в ЕС

Bloomberg узнал, что ослабление нефтяных санкций США против РФ коснется поставок в Индию

 Bloomberg узнал, что ослабление нефтяных санкций США против РФ коснется поставок в Индию
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 589 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8613 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });