США повысили прогноз добычи нефти в стране в 2027 году на 0,5 млн б/с до 13,83 млн б/с

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Добыча нефти в Соединенных Штатах в 2027 году может вновь обновить рекорд, а не перейти к снижению, считают аналитики Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, которые повысили соответствующий прогноз в актуальном отчете с 13,32 млн б/с до 13,83 млн б/с.

Таким образом, в ведомстве ожидают в следующем году роста производства на 510 тыс. б/с, хотя еще в прошлом месяце прогнозировали его снижение на 280 тыс. б/с.

"Более высокие цены на нефть приведут к увеличению добычи в США. (...) Поскольку изменения котировок требуют времени для воздействия на добычу - от принятия инвестиционных решений до развертывания буровых установок, завершения бурения скважин и начала добычи нефти - влияние более высоких цен в нашем прогнозе более выражено в 2027 году, чем в 2026-м, при этом добыча увеличится с 13,4 млн баррелей в сутки в сентябре 2026 года до 13,8 млн баррелей в сутки в 2027 году", - говорится в отчете.

В частности, производство в Пармском бассейне, по оценке ведомства, в следующем году может увеличиться до 6,95 млн б/с. В 2026 году оно ожидается на уровне 6,6 млн б/с.