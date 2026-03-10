Поиск

Минэнерго США снизило прогноз роста мировой добычи ЖУВ в 2026 году более чем вдвое

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Производство жидких углеводородов (ЖУВ) в мире в 2026 году вырастет на 0,73 млн б/с – с 106,31 млн б/с до 107,04 млн б/с. Об этом говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

В предыдущем отчете предполагалось, что добычу ЖУВ вырастет на 1,56 млн б/с - с 106,29 до 107,85 млн б/с. Таким образом, прогноз темпов роста снижен вдвое.

Однако на 2027 год прогноз был резко повышен - с 0,9 до 2,57 млн б/с. Теперь EIA ждет, что в 2027 году будет добыто 109,61 млн б/с ЖУВ.

Аналитики EIA замечают, что прогноз в значительной степени подвержен неопределенности. Так, в нем предполагается, что сокращение добычи в ближневосточных странах из-за закрытия Ормузского пролива достигнет пика в начале апреля, в основном, в Ираке, и в меньшей степени в Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии, а затем ситуация начнет улучшаться. По мере восстановления производства коммерческие запасы нефти начнут расти в среднем на 1,9 млн б/с в 2026 году и на 3 млн б/с в 2027 году.

Эксперты напоминают, что ОПЕК+ объявила об увеличении квот по добыче с апреля на 206 тыс. б/с. "Мы не ожидаем, что ОПЕК+ существенно нарастит добычу в следующем году с учетом прогноза по значительному увеличению коммерческих запасов в рассматриваемом периоде. Наши текущие оценки о производстве со стороны ОПЕК+ также зависят от длительности и степени прерывания нефтяных поставок через Ормузский пролив", - говорится в отчете.

