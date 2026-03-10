Уиткофф заявил об открытости США к диалогу с Ираном и сомнениях в его успешности

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В США готовы к диалогу с Ираном, но сомневаются в желании Тегерана достичь дипломатического решения, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

"Президент (США Дональд Трамп) сказал, что он открыт к диалогу. Но вопрос остается таким же, как и во время наших переговоров: на самом ли деле они (иранцы - ИФ) хотят достичь дипломатического решения? И факты свидетельствуют о том, что, очевидно, нет", - сказал он во вторник в интервью CNBC.

Отвечая на вопрос о том, когда и при каких обстоятельствах может закончиться война с Ираном, Уиткофф отметил: "Я не знаю. Я знаю, что... у президента США есть "красные линии", четкая цель, чтобы у Ирана не было (ядерного) оружия".

Он также прокомментировал отношение Вашингтона к новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи. "Если он такой же, как отец, то это проблематично для нас", - подчеркнул Уиткофф.