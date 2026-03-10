Поиск

Цена нефти Brent упала до $83,9 за баррель

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть усилили снижение вечером во вторник.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:07 по Москве упала на $15,06 (15,22%) до $83,9 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) рухнули к этому времени на $14,3 (15,09%) до $80,47 за баррель.

Давление на котировки оказывают заявления президента США Дональда Трампа о том, что война с Ираном, вероятно, приближается к концу, а американская военная операция идет с заметным опережением графика.

Ранее он сообщил, что намерен ослабить санкции, связанные с нефтью, в отношении ряда стран. По его словам, это поможет справиться с ростом цен.

Кроме того, глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль созвал внеочередное совещание министров стран-участниц агентства, чтобы оценить текущую ситуацию на мировом рынке нефти на предмет решения о высвобождении стратегических резервов.

"Обсуждения смягчения санкций против российской нефти, комментарии Дональда Трампа, намекающие на деэскалацию конфликта, а также вероятность высвобождения топлива из стратегических резервов стран G7 говорят об одном и том же - что нефть продолжит поступать на рынок", - отметила аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

