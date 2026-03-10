Иран заявил об ударах по НПЗ и центру спутниковой связи в Израиле

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Представитель центрального штаба иранского военного командования заявил, что иранские войска нанесли удары по энергетической инфраструктуре Израиля и центру спутниковой связи, сообщает во вторник Al Jazeera.

"Беспилотники нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу и резервуарам для хранения топлива в Хайфе, иранская армия также уничтожила центр спутниковой связи недалеко от Тель-Авива", - сообщает телеканал со ссылкой на заявление командования.

В заявлении отмечается, что атаки осуществлены в ответ на нанесение ударов по иранским нефтяным хранилищам.

Представитель штаба добавил, что Иран также запустил пять ракет по штабу вооруженных сил США на базе Харир в Иракском Курдистане.