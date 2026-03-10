В ЕС назвали неприемлемым уровень насилия на Западном берегу Иордана

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - ЕС призывает израильские власти принять незамедлительные и эффективные меры для предотвращения дальнейших нападений на палестинских жителей Западного берега реки Иордан.

"Уровень насилия на Западном берегу неприемлем", - заявил во вторник официальный представитель Европейской внешнеполитической службы.

По его данным, с 28 февраля в результате нападений израильских поселенцев на Западном берегу Иордана погибли шесть палестинцев, несколько населенных пунктов подверглись нападениям, имущество жителей повреждено, средства к существованию уничтожены, люди вынуждены покинуть свои дома и остаться без крова.

"Безнаказанность за такие действия рискует спровоцировать дальнейшее насилие. ЕС настоятельно призывает правительство Израиля соблюдать свои обязательства по международному праву по защите палестинского населения", - говорится в опубликованном заявлении.