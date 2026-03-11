Пхеньян поддержал право Ирана на самостоятельный выбор верховного лидера

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - КНДР осуждает действия США и Израиля, направленные против Ирана, и уважает право иранского народа на выбор своего лидера, заявил представитель МИД КНДР.

"Мы уважаем право иранского народа на избрание своего верховного лидера и его выбор", - говорится в заявлении, которое публикует ЦТАК.

Представитель МИД КНДР отметил, что вмешательство во внутренние дела стран "следует подвергать осуждению и отпору со стороны всего мира".

"Мы выражаем серьезную озабоченность агрессивными действиями США и Израиля, которые, совершив незаконное военное нападение на Иран, разрушают основу мира и безопасности в регионе и обостряют нестабильность в международном масштабе, и решительно осуждаем это", - добавил он.