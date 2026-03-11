Рынки акций Европы во вторник резко выросли

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили активным ростом торги во вторник на сигналах скорого окончания конфликта на Ближнем Востоке.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 увеличился на 1,88% - до 606,12 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 1,59%, германский DAX - 2,39%, французский CAC 40 - 1,79%, итальянский FTSE MIB - 2,67%, испанский IBEX 35 - 3,05%.

Президент США Дональд Трамп дал понять, что война с Ираном, вероятно, приближается к концу, а американская военная операция продвигается с заметным опережением графика. Кроме того, он заявил о планах отказаться от нефтяных санкций и обеспечить сопровождение танкеров через Ормузский пролив.

Между тем американский министр войны Пит Хегсет во вторник отметил, что Соединенные Штаты будут продолжать операцию до тех пор, пока противник не будет побежден, и действовать, исходя из временных сроков, которые они сами определят. По его словам, США побеждают в военной операции против Ирана, концентрируясь на выполнении поставленных задач.

Инвесторы также оценивали европейские статданные.

Сопоставимые розничные продажи в Великобритании в феврале выросли на минимальные за девять месяцев 0,7% в годовом выражении, по данным Британского консорциума компаний розничной торговли (British Retail Consortium, BRC). Аналитики, чьи средние оценки приводит Trading Economics, ожидали подъема на 2,4%. В январе показатель повысился на 2,3%.

Рассчитываемый Barclays индекс доверия потребителей к экономике королевства в марте обновил четырехмесячный минимум. При этом около 80% опрошенных для его расчета британцев опасаются, что война на Ближнем Востоке приведет к ускорению роста цен, особенно на топливо, газ и электричество.

Дефицит внешнеторгового баланса Франции в январе снизился до 1,8 млрд евро с пересмотренных 4,3 млрд евро месяцем ранее, обновив минимум с июля 2009 года. Аналитики, чьи средние оценки приводит Trading Economics, прогнозировали отрицательное сальдо на уровне 4,6 млрд евро.

Акции Renault подешевели на 1%. Французская компания сообщила о планах вывести на рынок 36 моделей автомобилей в 2026-2030 годах и сократить производственные затраты на 20%. Автоконцерн хочет поручить тяжелую и второстепенную работу 350 человекоподобным роботам нового поколения и уменьшить число используемых автокомпонентов в среднем на 30%.

Цена бумаг Volkswagen выросла на 2,8%. Компания уменьшила выручку в прошлом году и понизила дивиденды, но в этом году планирует заметно нарастить операционную рентабельность и запустить в Китае "крупнейшую продуктовую кампанию в своей истории".

Hugo Boss увеличил капитализацию на 1,8%. Производитель одежды нарастил чистую прибыль в 2025 году на 16%, получил EBIT выше ожиданий рынка и объявил обратный выкуп акций на 200 млн евро.

Рыночная стоимость британской GSK поднялась на 0,9%. Фармацевтическая компания договорилась о продаже прав на один из своих экспериментальных препаратов итальянской Alfasigma за $300-690 млн.

Котировки акций другой фармкомпании - швейцарской Roche - повысились на 0,8%, несмотря на неудачные результаты клинических испытаний ее лекарства от рака груди.

Капитализация Domino's Pizza Group Plc выросла на 0,2%, поскольку британская сеть пиццерий в 2025 году увеличила выручку на 3% и повысила дивиденды.

Shell, продающая инвесткомпании Monomoy сеть автосервисов Jiffy Lube за $1,3 млрд, сократила рыночную стоимость на 0,8%.

Вслед за ценами на нефть упала капитализация и других нефтяных гигантов: BP plc - на 2%, TotalEnergies - на 0,2%, Equinor - на 3,8%.