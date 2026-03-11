Поиск

Уолл-стрит преимущественно снизилась во вторник

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 слабо снизились во вторник, тогда как Nasdaq Composite незначительно вырос; инвесторы оценивали ситуацию на Ближнем Востоке и корпоративные новости.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что война с Ираном, вероятно, приближается к концу, а американская военная операция продвигается с заметным опережением графика.

Между тем американский военный министр Пит Хегсет во вторник сообщил, что Соединенные Штаты будут продолжать операцию до тех пор, пока противник не будет побежден, и действовать исходя из сроков, которые они сами определят. По его словам, США побеждают в военной операции против Ирана, концентрируясь на выполнении поставленных задач.

"Все еще присутствует риск того, что конфликт и перебои в мировых поставках нефти продлятся дольше, чем хотел бы Трамп, поскольку ситуация зависит не только от военных планов США", - написали аналитики MUFG.

Скачок цен на нефть может привести к ускорению инфляции в Штатах и замедлить снижение ставки Федрезерва. Инвесторы теперь ожидают, что следующее движение ставки вниз состоится только в сентябре.

Акции крупнейших американских нефтедобывающих компаний - Chevron Corp. и Exxon Mobil - по итогам сессии подешевели более чем на 1,5%.

Цена бумаг Hewlett Packard Enterprise (HPE) снизилась на 3,3%. Поставщик решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг сократил чистую прибыль в первом квартале 2026 финансового года на 29% и увеличил выручку на 18%, при этом скорректированная прибыль превысила прогнозы рынка, а выручка их не оправдала.

Капитализация AT&T Inc. повысилась на 0,7%. Американский телекоммуникационный гигант намерен в течение ближайших пяти лет вложить более $250 млрд в развитие сетей в США. Инвестиции среди прочего будут направлены на ускорение развертывания инфраструктуры для проводной, беспроводной, спутниковой связи и домашнего интернета 5G в американских городах, пригородах и сельской местности.

Котировки ADR BioNTech рухнули почти на 18%. Германская биотехнологическая компания отчиталась о чистом убытке и сокращении выручки в четвертом квартале 2025 года, а также анонсировала уход сооснователей Угура Шахина и Озлем Туреджи до конца года.

Цена бумаг Boeing Co. упала на 3,2% на сообщениях СМИ, что компания отложит поставки некоторых самолетов 737 MAX после обнаружения проблем с проводкой в уже готовых лайнерах. Компания обнаружила повреждения в ней на еще не переданных заказчикам самолетах и установила, что причина - в ошибке при механической обработке деталей.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,07% и составил 47706,51 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,21% - до 6781,48 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,01% и завершил торги на уровне 22697,1 пункта.

