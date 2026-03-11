Сын президента Ирана заверил, что новый верховный лидер страны цел и невредим

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Сын иранского президента, правительственный советник Юсуф Пезешкиан в среду заявил, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив и здоров, несмотря на сообщения СМИ о том, что тот на днях получил ранения.

"Я слышал новости о том, что Моджтаба Хаменеи получил ранения. Я навел справки у некоторых осведомленных друзей. Они сказали мне, что он, слава Богу, цел и невредим", - написал Пезешкиан в телеграм-канале.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Моджтаба Хаменеи был ранен 28 февраля, в день начала операции Израиля и США против Ирана.

Моджтаба Хаменеи - сын предыдущего верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, погибшего в результате ударов Израиля и США. Моджтабе Хаменеи 56 лет, он священнослужитель среднего звена, тесно связанный с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). Он был избран новым верховным лидером Ирана 8 марта.