Поиск

Сын президента Ирана заверил, что новый верховный лидер страны цел и невредим

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Сын иранского президента, правительственный советник Юсуф Пезешкиан в среду заявил, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив и здоров, несмотря на сообщения СМИ о том, что тот на днях получил ранения.

"Я слышал новости о том, что Моджтаба Хаменеи получил ранения. Я навел справки у некоторых осведомленных друзей. Они сказали мне, что он, слава Богу, цел и невредим", - написал Пезешкиан в телеграм-канале.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Моджтаба Хаменеи был ранен 28 февраля, в день начала операции Израиля и США против Ирана.

Моджтаба Хаменеи - сын предыдущего верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, погибшего в результате ударов Израиля и США. Моджтабе Хаменеи 56 лет, он священнослужитель среднего звена, тесно связанный с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). Он был избран новым верховным лидером Ирана 8 марта.

Хроника 28 февраля – 11 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Али Хаменеи Иран США Моджтаба Хаменеи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Иран сегодня: паники нет, протестов нет, а будущее?

 Иран сегодня: паники нет, протестов нет, а будущее?

Два судна попали под обстрел в Ормузском проливе

МЭА предложило высвободить рекордный объем нефти из резервов

 МЭА предложило высвободить рекордный объем нефти из резервов

В Сенате заявили, что США ежедневно тратят $900 млн на операцию против Ирана

 В Сенате заявили, что США ежедневно тратят $900 млн на операцию против Ирана

Что случилось этой ночью: среда, 11 марта

Средства ПВО Саудовской Аравии сбили семь иранских баллистических ракет

КСИР начал новую волну ударов по объектам США и Израиля

 КСИР начал новую волну ударов по объектам США и Израиля

США уничтожили 16 иранских минных заградителей в районе Ормузского пролива

Группа бомбардировщиков ВВС США вылетела из Британии для нанесения ударов по Ирану

 Группа бомбардировщиков ВВС США вылетела из Британии для нанесения ударов по Ирану

США нарастили группу стратегических бомбардировщиков в Британии до 15 самолетов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8617 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 608 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });