Глава ЕК сочла, что возврат ЕС к ископаемому топливу из РФ ослабил бы союз

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Возврат ЕС к ископаемому топливу из России ослабил бы Евросоюз, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"В условиях нынешнего кризиса некоторые утверждают, что нам следует отказаться от нашей долгосрочной стратегии и даже вернуться к российскому ископаемому топливу", - сказала глава ЕК, выступая в среду на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге в дебатах о подготовке к саммиту ЕС 19-20 марта. "Это было бы стратегической ошибкой. Это сделало бы нас более зависимыми, более уязвимыми и слабыми. Поэтому мы должны придерживаться нашей долгосрочной стратегии. Хотя мы можем быть более прагматичными и разумными в ее реализации, но выбранное направление является правильным", - отметила она.

По ее утверждению, благодаря предпринятым ЕК в последние годы мерам, "Европа теперь гораздо меньше зависит от импорта ископаемого топлива".

"Наши усилия по диверсификации приносят свои плоды. Но это не означает, что мы застрахованы от ценовых шоков. Энергетические рынки глобальны. Осложнения в Персидском заливе быстро влияют на цены повсюду. Мы уже наблюдаем резкий рост цен. Именно поэтому вчера состоялось совещание министров энергетики стран G7, за которой последует видеоконференция лидеров G7", - продолжила фон дер Ляйен.

Вместе с тем, считает она, независимо от принимаемых ЕК мер, пока ЕС импортирует значительную долю ископаемого топлива "из нестабильных регионов", он остается уязвимым и зависимым.

"И эта энергия всегда имеет свою цену. Просто для примера: с начала конфликта цены на газ выросли на 50%, а на нефть - на 27%. Если перевести это в евро, то 10 дней войны уже обошлись европейским налогоплательщикам в дополнительные 3 млрд евро за импорт ископаемого топлива. Это цена нашей зависимости", - сказала председатель ЕК.

Она добавила, что цены на энергию от собственных источников ЕС - возобновляемых и атомных - "оставались неизменными в течение последних 10 дней".

ЕК ЕС Урсула фон дер Ляйен
