ЕК ищет способы ослабить влияние цен на газ на сферу электроэнергетики

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Существующая структура рынка электроэнергии в Евросоюзе эффективна, однако необходимо снизить влияние цен на газ на ценообразование в электроэнергетике, для чего Еврокомиссия разрабатывает ряд мер, сообщила в Европарламенте председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"В целом, существующая структура рынка эффективна. И в целом, система пользуется поддержкой. Но крайне важно снизить влияние на стоимость, когда газ определяет цену на электроэнергию, - сказала она. - Мы разрабатываем различные варианты: более эффективное использование соглашений о закупке электроэнергии и контрактов на разницу цен; меры государственной помощи; изучение возможности субсидирования или ограничения цен на газ".