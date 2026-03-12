Иран не давал разрешения индийским судам проходить через Ормузский пролив

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Тегеран не давал разрешения индийским судам проходить через Ормузский пролив, сообщает NDTV со ссылкой на источники.

"Нет, это не так", - заявил источник телеканала в Тегеране, когда его спросили о соответствующих сообщениях.

Индийские СМИ ранее информировали, что как минимум два индийских танкера - Pushpak и Parimal - прошли через пролив, не попав под обстрелы. Отмечалось, что Иран предоставил индийским судам возможность безопасно проходить через пролив после разговора глав МИД двух стран Аббаса Аракчи и Субраманьяма Джайшанкара.

По данным MarineTraffic, Pushpak идет под флагом Островов Кука, а Parimal - под флагом Палау.

Также два дня назад через пролив прошел перевозивший нефть из Саудовской Аравии танкер под флагом Либерии, но с индийским капитаном. Позже он пришвартовался в порту Мумбая.

Ранее КСИР предупреждал, что любое судно, проходящее через пролив, будет атаковано. С начала боевых действий пролив фактически оказался перекрытым.

Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Индийским океаном, считается одним из важнейших морских торговых путей в мире и ключевым для транзита нефти. Через пролив проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа.