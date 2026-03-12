Vantor вслед за Planet Labs ограничила доступ к своим снимкам Ближнего Востока

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Американская компания Vantor вслед за Planet Labs объявила о введении ограничений на коммерческое предоставление оперативных спутниковых снимков региона Ближнего Востока, сделанных со своих орбитальных аппаратов.

"Эти меры контроля включают ограничение круга лиц, имеющих право заказывать новые изображения районов, где активно действуют силы США, НАТО и других союзных и партнерских сил, а также районов, которые активно подвергаются обстрелам со стороны противников", - говорится в заявлении компании, распространенном в четверг.

"Во время геополитических конфликтов Vantor может применять усиленные меры контроля доступа для предотвращения неправомерного использования конфиденциальной геопространственной информации и для защиты союзных сил и гражданского населения", - подчеркнула компания.

При этом Vantor самостоятельно ввела меры контроля. "Эти решения не предписаны каким-либо правительством, военной организацией или третьей стороной", - отмечается в заявлении.

Ранее американская спутниковая компания Planet Labs "в связи с усложняющейся региональной обстановкой в сфере безопасности" также ввела ограничения на доступ к оперативной съемке своих орбитальных аппаратов районов Ближнего Востока.

"Компания Planet приняла решение о принятии дополнительных, превентивных мер для обеспечения того, чтобы наши снимки не использовались в тактических целях враждебными субъектами для нанесения ударов по военнослужащим и гражданскому населению стран-союзников и партнеров по НАТО", - сообщила компания.

Теперь новые оперативные снимки региона Ближнего Востока с размещенными там союзными силами будут предоставляться с запозданием на 14 дней.