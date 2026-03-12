Поиск

Песков назвал вопросом двусторонних отношений отправку украинских военных на Ближний Восток

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Кремле воздержались от оценок решения Украины направить группу экспертов по беспилотникам на Ближний Восток.

"В данном случае это скорее вопрос двусторонних отношений киевского режима и тех стран, которые запросили такой вид помощи. Мы в данном случае не даем никаких оценок", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос о том, какова реакция Кремля на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев направил группу экспертов по беспилотникам на Ближний Восток.

"Мы продолжаем придерживаться нашей последовательной позиции о предпочтительности скорейшего перехода к политико-дипломатическим методам урегулирования ситуации вокруг Ирана, что принесет в регион мир, спокойствие и предсказуемость", - подчеркнул Песков.

Военная операция США и Израиля в Иране

15
Последствия израильского удара по нефтеперерабатывающему заводу в Тегеране
