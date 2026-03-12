Поиск

Токаев заявил о подрыве основы глобальной безопасности из-за обострения с Ираном

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Военный конфликт на Ближнем Востоке подорвал основу глобальной безопасности, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней. Об этом сообщает его пресс-служба.

"Даже экономически благополучные и, казалось бы, стабильные государства в одночасье оказались втянутыми, по сути, в глобальный конфликт, или войну, если называть вещи своими именами. И эта война вспыхнула в прикаспийском государстве, недалеко от нас", - сказал Токаев.

"Уже сейчас ясно, что обострение обстановки на Ближнем Востоке подорвало основу глобальной безопасности и крайне отрицательно повлияло на мировую экономику, - подчеркнул президент. - Такая по-настоящему опасная ситуация стала результатом острого кризиса доверия между лидерами известных стран, поляризации крупных государств и блоков, деградации принципов и самой психологии мирного сосуществования, пренебрежения международным правом, беспрецедентного падения авторитета ООН".

