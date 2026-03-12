Поиск

В ЕК заявили о сохранении курса на отказ от ископаемого топлива из России

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Решение о постепенном полном отказе импортировать ископаемые энергоносители из РФ не может быть пересмотрено, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью.

"Мы не будем пересматривать наше решение. Впрочем, это решение государств - членов, а не комиссии. Европейский совет решил поэтапно полностью отказаться от импорта ископаемого топлива из России. Совершенно невозможно пересмотреть это решение", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе в четверг.

"Мы сохраняем этот курс", - добавила Пинью, сославшись на заявление от 11 марта главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в Европейском парламенте.

Так представитель ЕК ответила на вопрос о перспективах российского топливного импорта в ЕС на фоне ослабления давления на Россию со стороны США.

Пинью признала, что сейчас в связи с событиями на Ближнем Востоке существуют трудности, связанные с ценами на энергию. "Но это не должно привести нас к пересмотру нашего решения на краткосрочный период, потому что оно основано на очень-очень ясной очевидности, что в конечном счёте мы заплатим высокую цену за такую зависимость. Вы можете не заметить это сразу", - продолжила пресс-секретарь.

"Может показаться привлекательным импортировать газ по низким ценам, но в долгосрочной перспективе мы дорого заплатим, и мы уже платили дорого за эту зависимость от российского ископаемого топлива", - отметила Пинью.

Накануне фон дер Ляйен заявила на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, что возврат ЕС к ископаемому топливу из России ослабил бы Евросоюз. "В условиях нынешнего кризиса некоторые утверждают, что нам следует отказаться от нашей долгосрочной стратегии и даже вернуться к российскому ископаемому топливу", - сказала глава ЕК, выступая в дебатах о подготовке к саммиту ЕС 19-20 марта. "Это было бы стратегической ошибкой", - утверждала фон дер Ляйен.

ЕК ЕС Урсула фон дер Ляйен
