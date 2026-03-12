В Мичигане произошло нападение на синагогу

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Полиция штата Мичиган (США) в четверг сообщает о нападении на синагогу в Уэст-Блумфилде.

Сообщается, что в здание врезался автомобиль, после чего произошла стрельба. На видео, распространяемых в СМИ, видны клубы дыма, поднимающиеся над местом происшествия.

Bloomberg передает со ссылкой на полицию штата, что инцидент случился около 12:30 дня (19:30 мск). "Жителей призвали избегать этого района, чтобы не мешать работе полиции. В качестве меры предосторожности патрулирование усилили и у других религиозных объектов в округе", - говорится в сообщении.

Агентство также ссылается на представителя местных правоохранительных органов Майкла Бушара, который сообщил, что охранник вступил с нападавшим в перестрелку.

По данным NBC News, сообщений о пострадавших и погибших не поступало. О задержании нападавшего также пока не объявляли.